Kate Middleton e il Princiipe William la terribile verità: “Se lui morisse prima…” (Di martedì 4 agosto 2020) Kate Middleton potrebbe non diventare Regina Prima o poi Kate Middleton diventerà la Regina d’Inghilterra. Ovviamente i fan di quest’ultima sperano che quel momento arrivi il più presto possibile. La moglie del Principe William e madre di tre figli, però, a quanto pare dovrà attendere ancora un bel po’. Addirittura un’indiscrezione dice che ciò potrebbe anche non accadere mai. Per quale ragione? Sembrerebbe che il futuro della duchessa di Cambridge sia molto incerto, e ora sarebbe apparsa anche una clausola su cosa le accadrebbe in caso di decesso del consorte. Di cosa si tratta? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti i dettagli. Spuntano alcuni dubbi sul futuro della Duchessa Middeleton Sicuramente in un futuro prossimo ... Leggi su kontrokultura

leggoit : Kate Middleton e William, sui social la foto mai vita di Louis per ringraziare i fan - FilippoCarmigna : Meghan Markle e Kate Middleton: il regalo che ruppe il ghiaccio - VanityFairIt : Non si vedeva mai, lo avevano soprannominato «principe invisibile». Ma come spesso accade, sono quelli che partono… - infoitcultura : Meghan Markle e il primo regalo a Kate Middleton («per rompere il ghiaccio») - infoitcultura : Meghan Markle e il primo regalo a Kate Middleton «per rompere il ghiaccio» -