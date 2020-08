Israele non sarebbe coinvolto nell’esplosione di Beirut. Questo ha riferito alla radio di stato (Di martedì 4 agosto 2020) Le forze di difesa israeliane hanno dichiarato che non commenteranno le esplosioni di Beirut. Israele non avrebbe nulla a che fare con l’esplosione che ha scosso Beirut. Questo secondo quanto riferito dalla radio di stato israeliana Kan. Le forze di difesa israeliane hanno detto a TASS che non centrano con le esplosioni di Beirut. “Non … Leggi su periodicodaily

