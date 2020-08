Harry e Meghan, il labrador nero si chiama Pula (un omaggio al loro amore) (Di martedì 4 agosto 2020) Estate 2016. Harry d’Inghilterra, dopo aver incontrato per la prima volta Meghan Markle grazie ad una sorta di appuntamento al buio, riesce a convincerla ad andare con lui in Botswana per una missione benefica. I due stanno a contatto con la natura e dormono in un campeggio sotto le stelle: un’esperienza indimenticabile, considerata da molti il vero blocco di partenza della loro love story. Leggi su vanityfair

DRepubblicait : Meghan Markle festeggia il compleanno con Harry e Archie, ma da Londra nessuna chiamata [di eva grippa] [aggiorname… - infoitcultura : Meghan Markle, la lite della Regina con Harry e il retroscena sulla tiara - infoitcultura : Regina Elisabetta, Meghan e Harry rifiutano l’invito della nonna che non vedrà più Archie - infoitcultura : Meghan Markle e Harry d’Inghilterra hanno fatto perdere le staffe alla regina Elisabetta (e non solo): g - VanityFairIt : Ora che ha detto addio alla royal family e vive a Los Angeles con Harry e Archie, niente sarà come l'anno scorso… -