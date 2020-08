Formula 1 – Pagelle del Gran Premio di Gran Bretagna (Di martedì 4 agosto 2020) Lewis Hamilton Non si sa quale voto bisognerebbe inventare per definire questo pilota. Non serve parlare della pole 91, o del fatto che nessuno ha mai messo in discussione la sua leadership nel Gran Premio. La vera differenza la si trova in un fatto: a Bottas la gomma è scoppiata e l’ha costretto a cambiare, a lui non è servito ed ha vinto un GP di cui si parlerà per molto tempo. C’è chi dice che ancora non è una leggenda, che dovrebbe fare davvero qualcosa di straordinario ancora. Il suo essere straordinario sembra essere vincere nella normalità. Sebastian Vettel Al contrario di Hamilton, non c’è più un voto per lui. Troppo spento, troppo fuori dall’abitacolo. Le Pagelle del GP non possono ritenerlo nemmeno quantificabile. Max ... Leggi su giornal

UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #pagelle Gazzetta #Hamilton, talento su tre ruote: voto 10. Max leone da 9,5. #Grosjean, che fai? 4,5! - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #pagelle Gazzetta #Hamilton, talento su tre ruote: voto 10. Max leone da 9,5. #Grosjean, che fai? 4,5! - Gazzetta_it : #pagelle Gazzetta #Hamilton, talento su tre ruote: voto 10. Max leone da 9,5. #Grosjean, che fai? 4,5!… - MamYZabel : Formula1 F1, le pagelle del BritishGP - CBonsejour : Formula1 F1, le pagelle del BritishGP -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Pagelle Formula 1 GP Gran Bretagna 2020: Le pagelle di Terruzzi RedBull.com F1 | Pagelle GP Gran Bretagna: Hamilton eroico, Leclerc solido. Super Daniel Ricciardo

Lewis Hamilton, voto 10 e lode – L’epicità di arrivare al traguardo su tre ruote resterà negli annali della Formula 1. Il weekend è stato perfetto per lui, fino all’ultimo giro della gara, quando una ...

Formula 1, le pagelle del Gp Gran Bretagna: Leclerc salva la Ferrari

Mercedes fuori categoria ma fragili sul comparto gomme, Leclerc salva la Ferrari dall’ennesima disfatta; le nostre pagelle del Gp Gran Bretagna Vince ancora Lewis Hamilton nel Gp Gran Bretagna, nonost ...

Lewis Hamilton, voto 10 e lode – L’epicità di arrivare al traguardo su tre ruote resterà negli annali della Formula 1. Il weekend è stato perfetto per lui, fino all’ultimo giro della gara, quando una ...Mercedes fuori categoria ma fragili sul comparto gomme, Leclerc salva la Ferrari dall’ennesima disfatta; le nostre pagelle del Gp Gran Bretagna Vince ancora Lewis Hamilton nel Gp Gran Bretagna, nonost ...