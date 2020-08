Asp Trapani, disponibile nuovo Test rapido Sars-Covid 2 (Di martedì 4 agosto 2020) Un nuovo Test rapido per la ricerca dell’antigene Sars-Cov2 è disponibile in tutti i Laboratori d’analisi dei presidi ospedalieri aziendali del territorio trapanese. Si tratta di un Test molto specifico che verifica la presenza del virus attraverso l’individuazione dell’antigene del virus Sars-Cov2 in 7minuti al massimo. L’antigene è quella proteina presente nel virus che permette... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

Asp Trapani, disponibile nuovo Test rapido Sars-Covid 2 - Trapani Oggi

