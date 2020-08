Anticipazioni Daydreamer 6 agosto: Can sta per dire la verità ai genitori di Sanem, ma lei lo blocca (Di martedì 4 agosto 2020) Anticipazioni Daydreamer 6 agosto: cos’accadrà? Vedremo Mevkibe e Nihat sempre più preoccupati per i rapporti tra Sanem e Can. Insisteranno perché la figlia stia alla larga dal suo capo, dopo aver visto come si comportava con le modelle russe. L’Aydin, dal canto suo, continuerà a voler mantenere segreta anche ai genitori la propria relazione col capo, ma lui, sempre più insofferente, vorrà parlare con loro. Dirà che non è stata una modella a lasciargli il rossetto sulla guancia dopo un bacio sulla scogliera, ma Sanem! Allora i genitori della ragazza s’indigneranno. Anticipazioni Daydreamer 6 agosto: Aylin ed Emre costringono ... Leggi su pianetadonne.blog

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Il nostro EMRE non è libero di amare LEYLA... - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Cosa succederà nella prossima settimana in #Daydreamer? Corri su Mediaset Play per tutte le anticipazioni! ?? https://t.c… - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Pronti ad una nuova settimana di #Daydreamer? Fan a raccolta: su Mediaset Play è tempo di anticipazioni! ?? - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Cosa succederà nell'episodio di mercoledì 22 luglio di #DayDreamer? Ecco una breve anticipazione... ?? - DemetMalaysia : RT @redazionetvsoap: Arrivederci Can e Sanem! #DayDreamer #Anticipazioni -