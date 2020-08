Sicilia, altri 50 migranti in fuga dal centro di Porto Empedocle (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto)Un’altra fuga da Porto Empedocle in Sicilia. Circa 50 migranti tunisini sono scappati il 3 agosto dal centro di prima accoglienza situato nell’Agrigentino. Quattro o cinque di loro sono tornati spontaneamente, qualche ora dopo aver scavalcato la recinzione della struttura della Protezione civile. Polizia, carabinieri e guardia di finanza stanno cercando i fuggitivi. Già a fine luglio dalla stessa struttura della Protezione civile erano scappati un centinaio di immigrati. Arrivata la nave quarantena Nel frattempo sempre a Porto Empedocle è arrivata in mattinata la nave Gnv Azzurra, sulla quale verrà effettuata la quarantena dei migranti che sbarcano ... Leggi su open.online

