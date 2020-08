METEO, poderosa rinfrescata dopo il super caldo: ecco quanto durerà (Di lunedì 3 agosto 2020) L’aria più fresca dilaga sull’Italia, in seno ad una saccatura nord-atlantica che trasporta un esteso sistema perturbato, responsabile di maltempo localmente severo a causa dei contrasti esplosivi rispetto all’aria calda preesistente. Le temperature sono già vertiginosamente calate sulle regioni centro-settentrionali, localmente anche di 15 gradi sulle aree più colpite dal maltempo. Gli ultimi soffi di caldo africano resistono sull’estremo Sud, ma stanno per essere spazzati via dall’intrusione delle correnti atlantiche. Il calo termico si concretizzerà pienamente fra martedì e mercoledì anche su tutto il Sud. Le temperature torneranno nelle medie del periodo, ma temporaneamente anche sotto media soprattutto sulle regioni che più risentiranno dell’instabilità. La ... Leggi su meteogiornale

L’ondata di calore ha ormai toccato il culmine sull’Italia, con temperature che in qualche caso si sono impennate su valori anche localmente superiori ai 40 gradi, specie in Sardegna. Questa fase di c ...

