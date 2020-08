F1 Passion – Hamilton: “Credevo di non farcela”. Verstappen contento nonostante la vittoria sfumata (Di lunedì 3 agosto 2020) Grandi protagonisti nel finale scoppiettante di Silverstone, Hamilton e Verstappen. Il leader del mondiale, spiega che prima della foratura si sentiva tranquillo. “Fino a quel momento è stata una gara che è andata a vele spiegate, senza nessun problema”. L’inglese racconta il momento in cui è stato avvisato del problema di Bottas. “Valtteri ha spinto tantissimo, al massimo. Io ho gestito un po’ la gomma. Quando ho sentito che la sua aveva avuto un problema ho guardato la mia e tutto sembrava in ordine. La macchina girava senza alcun problema, quindi non pensavo sarebbe successo. Poi in rettilineo la gomma è scoppiata. Ho notato che si è piegata su un lato e mi sono trovato con il cuore in gola perché non sapevo se la macchina sarebbe arrivata al ... Leggi su giornal

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna sudando freddo negli ultimi istanti di gara. L’ecatombe di gomme anteriori sinistre non ha risparmiato il campione in carica, che si è ritrovato ...

Tra i tanti primati raggiunti da Lewis Hamilton, quello del traguardo tagliato su tre ruote, per di più da vincitore, gli mancava. Gli è successo oggi nella gara di casa, a Silverstone, pista sulla qu ...

