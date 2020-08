Cristiano Malgioglio non ha il coraggio: cosa succede all’uomo? (Di lunedì 3 agosto 2020) Questo articolo Cristiano Malgioglio non ha il coraggio: cosa succede all’uomo? . Cristiano Malgioglio è molto amato dal suo pubblico, che lo segue sempre sui social e in tv. L’uomo ha fatto loro una confessione, scopriamola insieme. In questo ultimo periodo Cristiano Malgioglio sta vivendo un momento di vacanza in Puglia, precisamente in Salento, mostrando sui social parti del suo quotidiano che vuole condividere con tutti i … Leggi su youmovies

Cristiano Malgioglio: «Ho un fidanzato di 39 anni che vive a Istambul»

Cristiano Malgioglio ha trovato l’uomo perfetto. Lo annuncia l’ex opinionista del “Grande Fratello” in una recente intervista, rivelando di essere impegnato con un uomo che ha 36 anni in meno di lui.

Cristiano Malgioglio è disperato: 'Non posso andare dal mio fidanzato'

Cristiano Malgioglio ha spiegato di essere molto triste perché a causa della pandemia non può andare a trovare il suo fidanzato che vive a Istanbul, in Turchia.

