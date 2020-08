Braida: “Conoscendo Messi non si muoverà da Barcellona” (Di lunedì 3 agosto 2020) Ariedo Braida, ex dirigente del Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista a TMW: “Messi all’Inter? A mio avviso Messi da Barcellona non si muoverà, conoscendo un po’ lui e la sua famiglia. Sarà difficile spostarlo, lui lì è un re, è amatissimo, ha dato tanto al Barça ed è un campionissimo. A 33 anni secondo me vorrà proseguire ancora a Barcellona. Atalanta in Champions? Qualcuno fa il nome del City o di altre squadre. Io penso che l’Atalanta abbia dimostrato di essere una grandissima squadra, è un’orchestra, una vera squadra di calcio a cui tutti partecipano. Questo è il succo vero del gioco del calcio. L’Atalanta potrà essere una grande sorpresa, anche se squadre come il City e altre hanno esperienza e gioco ... Leggi su alfredopedulla

