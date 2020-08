Manuela Arcuri confessa: non vuole farlo più. Il motivo vi sorprenderà (Di domenica 2 agosto 2020) Manuela Arcuri si è aperta nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale F, oggi qualcosa è cambiato e lei decide di comportarsi di conseguenza. Manuela Arcuri ha deciso di tornare sul set dopo diversi anni di pausa. L’attrice di Latina aveva interrotto bruscamente la propria carriera lavorativa in seguito alla nascita del figlio Mattia; oggi però si sente pronta a tornare alla sua grande passione e lo farà con un nuovo progetto di cui però al momento non svela i dettagli. Ora che ha deciso di dare un nuovo impulso alla sua vita lavorativa, Manuela ritiene di dover rimandare altre questioni. Un secondo figlio e il matrimonio devono certamente aspettare. Adesso che Mattia ha 6 anni, l’attrice pensa di potersi dedicare anche ... Leggi su bloglive

Carbonio_14 : @GesuKrishna Abbiamo quelle e Manuela Arcuri e tutte e due succhiano ahahhaha #bomber #ignorante comunque grande, hai avuto sto coraggio. - zazoomblog : Manuela Arcuri torna a lavorare: rimandati matrimonio e secondo figlio - #Manuela #Arcuri #torna #lavorare: - JimDebaser : @ritacels Ho visto gente fare selfie con la statua di Manuela Arcuri a Porto Cesareo, figurati - zazoomblog : Felicità. Il topless clamoroso di una intramontabile Manuela Arcuri: foto e scorci da restarci secchi Guard… - Lifeiscoolf : @GiusCandela @GiusCandela quindi niente da fare per Manuela Arcuri? Era data quasi per certa da TvBlog. Che la ritr… -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Arcuri Manuela Arcuri torna sul set: “Il mio compagno vorrebbe un altro figlio, ma ora penso al mio lavoro” Gossip Fanpage Manuela Arcuri torna sul set: “Il mio compagno vorrebbe un altro figlio, ma ora penso al mio lavoro”

Manuela Arcuri è pronta a tornare sul set e riabbracciare uno dei suoi amori più grandi, quello per la recitazione. L’attrice di Latina ha dichiarato di aver accettato un nuovo lavoro, senza rivelarne ...

Manuela Arcuri torna a lavorare: rimandati matrimonio e secondo figlio

Manuela Arcuri torna sul set. Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle nel 2019 l’attrice di Latina ha ripreso a recitare. Nessuna partecipazione a Tale e Quale Show di Carlo Conti come ipotizzato d ...

Manuela Arcuri è pronta a tornare sul set e riabbracciare uno dei suoi amori più grandi, quello per la recitazione. L’attrice di Latina ha dichiarato di aver accettato un nuovo lavoro, senza rivelarne ...Manuela Arcuri torna sul set. Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle nel 2019 l’attrice di Latina ha ripreso a recitare. Nessuna partecipazione a Tale e Quale Show di Carlo Conti come ipotizzato d ...