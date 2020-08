Maltempo in Italia, bimbo prigioniero dall’auto in mezzo all’acqua. Ecco cosa sta accadendo (Di domenica 2 agosto 2020) Flagellato dal Maltempo, sono oltre 180 gli interventi dei vigili del fuoco per il forte Maltempo che ha interessato diverse province, soprattutto nell’asolano e sulle Prealpi, la notte scorsa. Particolarmente interessate dalla perturbazione atmosferica le province di Verona, Vicenza, Belluno e Treviso. Per fortuna, non si hanno notizie di persone rimaste coinvolte o ferite. Treviso Circa una trentina gli interventi dei vigili del fuoco per il Maltempo che ha interessato anche la provincia trevigiana, per la rimozione di ostacoli alla circolazione, taglio di rami e alberi pericolanti. I Comuni interessati dal Maltempo sono: Loria, Riese Pio X, Farra di Soligo, Vittorio Veneto, Castelfranco, Asolo, Tarzo, Maser, Paderno, Vedelago, Roncade. A Crespano, in via Cacciatori, soccorso un bambino ... Leggi su howtodofor

Agenzia_Ansa : #Caldo e #incendi, Italia bollente. Brucia ancora #LAquila ma arriva una forte perturbazione. Al #Nord è allerta… - Agenzia_Dire : Nuova allerta della Protezione civile, continuano i #temporali sul Nord Italia. #maltempo - MilanoStremitz1 : RT @tg2rai: Il #meteo divide in due l'#Italia. Al nord il primi forti acquazzoni e al centro-sud resta il caldo africano. Da domani il malt… - mariamacina : RT @Agenzia_Dire: Nuova allerta della Protezione civile, continuano i #temporali sul Nord Italia. #maltempo - TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Il #meteo divide in due l'#Italia. Al nord il primi forti acquazzoni e al centro-sud resta il caldo africano. Da domani il malt… -