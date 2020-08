Beyoncé, il ricercato video di “Already” scatena le polemiche sui social: ma lei resta la vera e unica regina del pop (Di domenica 2 agosto 2020) Beyoncé è uscita con una nuova canzone – ‘Already’, insieme a Shatta Wale e Major Lazer – e con il relativo video. Tutto a sorpresa. Com’è ormai nello stile di Queen B. Che lo fa perché, semplicemente, se lo può permettere. Riavvolgiamo il nastro. Beyoncé Knowles nasce nel 1981 in Texas, e durante gli anni ’90 fonda le Destiny’s Child, girl band che spopola in tutto il mondo a cavallo del 2000. Ma il successo giovanile è solo il brodo di coltura per la sua esplosione da superstar globale. Che avviene nel 2003: ‘Crazy In Love’ diventa un successo planetario, nel video c’è Jay-Z, ai tempi il rapper più importante al mondo (e quindi una partecipazione di lusso per la giovane cantante), oggi suo partner nella vita e in numerose ... Leggi su ilfattoquotidiano

