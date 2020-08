La Covid-19 può far perdere i capelli? Diversi casi anomali, parla l’esperta (Di sabato 1 agosto 2020) Secondo la dottoressa Favini ci potrebbe essere una correlazione tra Coronavirus e telogen effluvium, condizione che porta ad una eccessiva perdita di capelli Il Coronavirus sta facendo perdere i capelli a centinaia di persone? È quanto stanno cercando di capire gli esperti dopo alcune segnalazioni di eccessiva perdita di capelli da parte di pazienti affetti … L'articolo La Covid-19 può far perdere i capelli? Diversi casi anomali, parla l’esperta NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

