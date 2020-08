Juventus, Buffon esulta: “Non ci si abitua mai a vincere” (Di domenica 2 agosto 2020) “Non ci si abitua mai a vincere. Non ci si stanca mai di ringraziare, Allora grazie alla mia famiglia, ai miei compagni, al mister e il suo staff. Alla società, a questa maglia e a tutti i tifosi: Restate con noi, perché non e’ ancora finita”. Gigi Buffon commenta in questo modo su Twitter la vittoria del nono scudetto consecutivo da parte della Juventus. I bianconeri sono stati sconfitti all’Allianz Stadium dalla Roma, ma è un ko indolore. Gli uomini di Maurizio Sarri sono già proiettati alla sfida col Lione. Leggi su sportface

