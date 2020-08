Inter, la lista di Conte per il mercato: da Kanté a Kumbulla, ecco i nomi (Di sabato 1 agosto 2020) Antonio Conte vuole chiudere al meglio la stagione, poi sarà tempo di pensare al mercato e a come rinforzare la squadra Secondo La Gazzetta dello Sport sarà rivoluzione all’Inter. Conte, che ora è focalizzato su secondo posto ed Europa League, avrebbe già pronta la lista per il mercato da consegnare ad Ausilio e Marotta. Dzeko resta il primo nome per completare l’attacco (in attesa di chiarire il futuro di Sanchez e Lautaro); a centrocampo è in dirittura d’arrivo l’affare Tonali per circa 30 milioni, poi mirino su Kanté, Ndombele e Vidal; Kumbulla, Vertonghen ed Emerson Palmieri i nomi per difesa e fascia sinistra. Leggi su ... Leggi su calcionews24

FabrizioRomano : L’Inter è pronta ad avviare un dialogo col Tottenham per Tanguy Ndombele. È un obiettivo importante nella lista di… - fcin1908it : Inter, regali per Conte: otto nomi sulla lista e suggestione per il grande colpo Messi - - passione_inter : GdS - Inter, i regali di Suning a Conte arriveranno dal mercato: tutti i nomi della lista - - Crisi_inter_ : @theboss_1908 Se schieri nella lista champions 7 centrocampisti devi togliere un esterno, es. Candreva. Se compri i… - Crisi_inter_ : @theboss_1908 Tutto bello ma non facciamo mai i conti con le liste champions Gaglia brozo tonali barella sensi erik… -