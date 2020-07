SBK Jerez: a Rinaldi le seconde libere, a Baz il venerdì (Di venerdì 31 luglio 2020) Nella calura incessante di Jerez, è andato in scena il secondo turno di prove libere del mondiale Superbike. Pochi sono riusciti a migliorare i propri tempi, viste anche le elevate temperature. Tra ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

24oresport : Alla scoperta dei segreti di Jerez: le chiavi di Guyot per il successo in Spagna Il team manager del GMT94 Yamaha… - corsedimoto : #SUPERBIKE - Marco #Melandri completa la prima giornata a Jerez. Una #Ducati da conoscere, automatismi da riprender… - dianatamantini : SUPERBIKE - Marco Melandri completa la prima giornata a Jerez. Una Ducati da conoscere, automatismi da riprendere,… - SkySportMotoGP : Nella combinata del venerdì dell'#ESPWorldSBK c'è @lorisbaz davanti a tutti: sorpresa Rinaldi Il resoconto della gi… - gponedotcom : Bautista: 'Il segreto della mia velocità? Non c'è, solo duro lavoro': Alvaro 4° nella combinata del venerdì a Jerez… -