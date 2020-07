Sbarchi, Di Maio: “Dobbiamo distruggere i barconi dei migranti, è un’emergenza nazionale” (Di venerdì 31 luglio 2020) Sbarchi, Di Maio: “Dobbiamo distruggere i barconi dei migranti” Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera sul tema degli Sbarchi che negli ultimi giorni sono aumentati notevolmente in particolare quelli provenienti dalla Tunisia. “Qui non si tratta di avere una linea dura o meno, non c’è e non deve esserci un approccio ideologico al tema, bensì pragmatico e concreto – ha detto il Ministro -. La questione degli Sbarchi, unita al rischio sanitario con la pandemia è un tema di sicurezza nazionale”. “Quanto accaduto a Caltanissetta e a Porto Empedocle deve far pensare – ha proseguito Di Maio -, i cittadini chiedono ... Leggi su tpi

Adnkronos : #Migranti, #DiMaio: 'Non fermare gli sbarchi, ma bloccare partenze' - petergomezblog : Migranti, nella notte continuano gli sbarchi in Sicilia. Di Maio: “Paesi Ue riprendano con le redistribuzioni”. Zin… - Hakflak : RT @Adnkronos: #Migranti, #DiMaio: 'Non fermare gli sbarchi, ma bloccare partenze' - renni1968 : RT @de_basso: Patronaggio (quello che ha inquisito Salvini Dice che gli sbarchi sono esagerati La Morgese fa' appello al governo Tunisino… - BinaryOptionEU : #Migranti, #DiMaio: 'Non fermare gli sbarchi, ma bloccare partenze' -