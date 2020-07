Roma, dopo la denuncia di Leggo riaperta via Albalonga: era rimasta chiusa 7 giorni per una macchia d'olio (Di venerdì 31 luglio 2020) E chiusa anche alle ambulanze che, come riportato oggi da Leggo, hanno trovato la strada sbarrata. Negli ultimi giorni è accaduto anche lungo via Tiburtina, all'altezza del Grande Raccordo anulare ... Leggi su leggo

rubio_chef : Comunque Roma d.P. ( dopo Piacenza ) è piena di pattuglie e posti di blocco della premiata ditta @poliziadistato… - virginiaraggi : Molte spiagge del litorale di Roma erano abbandonate, in uno stato di degrado e con chioschi e strutture fatiscenti… - virginiaraggi : Il furgone che vedete nel video è quello di uno zozzone. E pure seriale. È stato fermato in questi giorni dal Nucle… - cris_strega : RT @ebreieisraele: Dopo #pizzarotti a #parma che in pieno #coronavirus va all' #assembramento festa di inizio #ramadan, l' assembramento #m… - elvamala : @matteosalvinimi Onorevole, vergognati, parli di Patria dopo aver urlato contro Roma e l’Italia per un ventennio. M… -