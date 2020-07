Roma, 230 incendi in 43 giorni: al via un gruppo interistituzionale contro i roghi (Di venerdì 31 luglio 2020) Un gruppo interistituzionale per potenziare la prevenzione contro gli incendi e per mettere in campo interventi coordinati tra Vigili del Fuoco, Polizia locale e Protezione Civile di Roma Capitale. Nei giorni scorsi la Sindaca di Roma Virginia Raggi ha incontrato in videoconferenza il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Roma Francesco Notaro, il comandante della Polizia Locale di Roma Capitale Stefano Napoli ed il direttore ad interim della Direzione Protezione Civile di Roma Capitale Giuseppe Morabito. Attraverso l’interlocuzione diretta tra loro, le tre istituzioni potranno mappare le zone più calde di Roma – quelle in cui si registrano il maggior numero di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma, 230 incendi in 43 giorni: al via un gruppo interistituzionale contro i roghi - youtopos : Maurizio Bettini, #Antropologia_e_Cultura_Romana: #Parentela?_Tempo?_Immagini_dell?Anima (Roma: La Nuova Italia Sci… - GuiaCasadio : La nuova collezione Beach Wedding by Aire Barcelona in esclusiva nel nostro Atelier ?? Tel. 0543 783051 _ viale Rom… - InformestEU : ?? #TwinningGeorgia non si ferma! Oltre 230 giornate di #missione svolte in modalità #teleworking e un incontro a Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma 230 Roma, 230 incendi in 43 giorni: al via un gruppo interistituzionale contro i roghi Il Corriere della Città Campidoglio, al via gruppo interistituzionale per potenziare prevenzione contro incendi

Il fenomeno degli incendi è un problema che, soprattutto nel periodo estivo, desta sempre più preoccupazione: dal 15 giugno al 28 luglio, infatti, sono stati più di 230 i roghi rilevati dalla ...

Rifiuti, Roma est nel mirino degli "zozzoni": ecco il podio delle strade invase dagli ingombranti

Al primo posto, sul triste podio delle strade prese d'assalto dagli "zozzoni", c'è via di Tor Vergata. La seconda posizione è per via della Marranella, via Prenestina invece guadagna il bronzo. In gen ...

Il fenomeno degli incendi è un problema che, soprattutto nel periodo estivo, desta sempre più preoccupazione: dal 15 giugno al 28 luglio, infatti, sono stati più di 230 i roghi rilevati dalla ...Al primo posto, sul triste podio delle strade prese d'assalto dagli "zozzoni", c'è via di Tor Vergata. La seconda posizione è per via della Marranella, via Prenestina invece guadagna il bronzo. In gen ...