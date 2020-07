Ogni Mattina, Adriana Volpe: "In questa rete posso dire quello che voglio. In passato mi chiedevano di non commentare" (Di venerdì 31 luglio 2020) Una frecciatina al passato in Rai mentre stai affrontando il tema dei banchi con le rotelle? Adriana Volpe sorprende tutti e riesce nell’impresa, lanciando una stoccata senza destinatari ufficiali ma dal perimetro ben circoscritto.A Ogni Mattina si parla del ritorno a scuola degli studenti, che a settembre dovranno fare i conti con le conseguenze dell’emergenza covid. Sia la Volpe che Alessio Viola vogliono testare i banchi ed è immediata la lamentela per il pochissimo spazio a disposizione. pubblicato su TVBlog.it 31 luglio 2020 16:01. Leggi su blogo

francescocosta : Alcuni di voi lo sanno già, ma sono felice di dirvi che da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto condurrò ogni matti… - XERDAN_Design : RT @biddiolina: #ultimora #Sardegna #desulo 'Su Puddu? Su tzrugu si l'apo tiratu e Apustis a buddu mandicatu' Pensionata, disperata, decid… - SerieTvserie : Ogni Mattina, Adriana Volpe: 'In questa rete posso dire quello che voglio. In passato mi chiedevano di non commenta… - martinaklineman : RT @ashcoltami: Ogni mattina un rompicoglioni si alza e sa che dovrà correre più veloce degli altri se vuole insultare Chiara Ferragni prim… - tvblogit : Ogni Mattina, Adriana Volpe: 'In questa rete posso dire quello che voglio. In passato mi chiedevano di non commenta… -