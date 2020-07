Mariana Rodriguez rompe silenzio "Ecco cosa c'è tra me e De Martino..." - (Di venerdì 31 luglio 2020) Novella Toloni La modella venezuelana, dopo le fotografie in barca con Stefano De Martino, ha fatto chiarezza sulla relazione con l'ex marito di Belen Al triangolo più discusso dell'estate si aggiunge un nuovo personaggio: Mariana Rodriguez. La modella venezuelana è stata definita la nuova fiamma di Stefano De Martino per le foto uscite due settimane fa su alcune riviste di gossip, ma oggi a fare chiarezza su ciò che li lega è lei stessa. Attraverso le pagine del settimanale Nuovo, la Rodriguez ha svelato la natura del rapporto con De Martino, senza però mettere un punto definitivo. nodo 1877231 Al settimanale Nuovo Mariana Rodriguez ha spiegato di essere legata a Stefano De ... Leggi su ilgiornale

