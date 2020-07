L’incredibile gaffe dal Tg2 su Matteo Salvini: nessun processo, lo hanno assolto. Notizia falsa, poi le scuse (Di venerdì 31 luglio 2020) E’ esplosa la polemica ieri sera sui social, dopo una edizione del Tg2 che ha purtroppo, dato una Notizia errata, facendo disinformazione. Nell’edizione delle 18,15 di ieri infatti infatti, la giornalista che stava seguendo le votazioni in diretta dal Senato, ha spiegato che era arrivata l’assoluzione, che non ci sarebbe stato nessun processo per Matteo Salvini. Una Notizia completamente errata, che non rispecchia quanto realmente successo. Dopo il servizio in onda nella puntata del 30 luglio 2020 del Tg2, in molti sui social, hanno chiesto che fossero presi dei provvedimenti seri, chi ha sbagliato, deve assumersi le sue responsabilità, fanno notare in centinaia commentando il servizio del Tg2 su Twitter. LA gaffe DELLA ... Leggi su ultimenotizieflash

