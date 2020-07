Inter, obiettivo Ndombélé: la strategia per arrivare al calciatore (Di venerdì 31 luglio 2020) Il calciomercato dell'Inter inizia ad accendersi, con le ricerche da parte del team di mercato nerazzurro che adesso si stanno concentrando su un centrocampista da regalare ad Antonio Conte.MUSCOLI IN CAMPOcaption id="attachment 998663" align="alignnone" width="1024" Lukaku (Getty Images)/captionAntonio Conte vuole costruire una squadra parecchio muscolare, specialmente nella zona centrale del campo. Le caratteristiche dei centrocampisti Interisti in questo momento sono lontani dalla prospettiva desiderata dall'ex tecnico del Chelsea, ed è per questa ragione che Marotta sta scandagliando il mercato alla ricerca del profilo giusto per la rosa nerazzurra. Il nome ideale pare che sia stato trovato in Inghilterra, tra le fila del Tottenham.LA strategiacaption id="attachment 999921" align="alignnone" width="594" ... Leggi su itasportpress

