Il piccolo Leo lasciato per strada dalle banche: un benefattore anonimo lo salva (Di venerdì 31 luglio 2020) Il ragazzino, affetto dalla rarissima sindrome di Dravet, era stato sfrattato dalle banche, ma l’arrivo di un benefattore lo ha salvato Fonte foto: (huffingtonpost.it)Una delle poche avventure al lieto fine, in questo periodo di cronaca sempre più nera. Il piccolo Leonardo, affetto dalla sindrome di Dravet, ha rischiato di restare senza casa a causa della poca umanità delle banche. A salvare lui e la sua famiglia, un benefattore restato anonimo, che ha versato per loro ben 150.000 euro estinguendo quindi il debito tanto bramato da chi lo stava lasciando senza un tetto sulla testa. benefattore anonimo, un gesto che non verrà mai dimenticato Fonte foto: ... Leggi su chenews

ctognoni69 : RT @28gradi: Padova, un anonimo benefattore paga il maxi debito: salva la casa (speciale) del piccolo Leo - ByGrandi : RT @28gradi: Padova, un anonimo benefattore paga il maxi debito: salva la casa (speciale) del piccolo Leo - chiccolina69 : RT @28gradi: Padova, un anonimo benefattore paga il maxi debito: salva la casa (speciale) del piccolo Leo - simone_dela : Le storie... quelle belle sul serio Padova, un anonimo benefattore paga il maxi debito: salva la casa (speciale)… - ValeRnc : RT @28gradi: Padova, un anonimo benefattore paga il maxi debito: salva la casa (speciale) del piccolo Leo -