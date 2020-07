Hyper Scape, il battle royale di Ubisoft ha una data di uscita per PC, PS4 e Xbox One (Di venerdì 31 luglio 2020) Oggi, Ubisoft ha annunciato il lancio di Hyper Scape su PC, Playstation 4 e Xbox One, previsto l'11 agosto con la Stagione Uno: "The First Principle". In questa Stagione, i giocatori potranno scoprire nuovi contenuti di gameplay, le nuove caratteristiche di Hyper Scape Crowncast, ed esplorare l'universo HyperScape. La Open Beta di Hyper Scape, al momento disponibile solo su PC, finirà il 3 agosto alle 8:59 ore italiane. Ecco il comunicato ufficiale con tutti i dettagli.EVENTO A TEMPO LIMITATO CON VALUTA PREMIOPer ringraziare i nostri fan, che hanno determinato il successo della beta, questo weekend lanceremo un evento con ricompense. Gioca alla beta o guarda le dirette su Twitch per almeno un'ora e riceverai 600 ... Leggi su eurogamer

