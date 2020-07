Deulofeu e quel feeling con il Milan. L'amore può rinascere (tre anni dopo) (Di venerdì 31 luglio 2020) La storia d'amore tra Gerard Deulofeu e il Milan potrebbe riaccendersi dopo tre lunghi anni di separazione. A seguito della retrocessione in Championship del Watford, l'esterno spagnolo ha manifestato al club rossonero la volontà di tornare. La dirigenza ha preso tempo, ma se le condizioni dell'operazione saranno favorevoli, allora i contatti si intensificheranno. Certamente la società inglese non chiederà i 30 milioni di euro pretesi la scorsa estate. In attesa di un'eventuale bis,... Leggi su 90min

La storia d'amore tra Gerard Deulofeu e il Milan potrebbe riaccendersi dopo tre lunghi anni di separazione. A seguito della retrocessione in Championship del Watford, l'esterno spagnolo ha manifestato ...

Dopo il finale di stagione straordinario che ha portato anche al rinnovo di Stefano Pioli, il Milan comincia a costruire la squadra per il prossimo campionato. Impegnata su diversi fronti, la dirigenz ...

