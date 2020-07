Messi-Inter, sui bookmakers quote in caduta libera: il trasferimento è possibile? (Di giovedì 30 luglio 2020) Lionel Messi all’Inter. Qualche mese fa la stragrande maggioranza degli appassionati di calcio, compresi i tifosi di Barcellona, nemmeno ci avrebbero pensato, ora invece una porticina si può aprire. La tv di Suning pubblica l’esultanza di Messi sul Duomo, Marotta fa il pompiere e ritiene ai limiti del possibile un’operazione del genere ma i tifosi nerazzurri sognano di vivere ciò che i tifosi bianconeri avevano vissuto qualche estate fa con l’approdo di Cristiano Ronaldo. E se i tifosi sognano i bookmakers ci credono: su Sisal-Matchpoint il trasferimento di Leo all’Inter è crollato da 9,00 a 7,50 fino ai 4,00 odierni. Segnale che il trasferimento sull’asse Barcellona-Milano non è più ... Leggi su sportface

