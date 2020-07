“Me l’ha detto lui”. Nicola Vivarelli, ‘smascherato’: la verità sulla storia con Gemma Galgani (Di giovedì 30 luglio 2020) “L’estate è andata come è andata, quindi ho deciso di riprendere i miei corsi, i miei studi e il mio lavoro. Ho un po’ di cose da fare, menomale”. Parole che Nicola Vivarelli, che a Uomini e Donne avevamo conosciuto con lo pseudonimo di Sirius, ha affidato a una storia di Instagram registrata recentemente. E poi: “Ne approfitterò poi sabato e domenica: andrò a trovare degli amici di Sorrento e mi farò qualche tuffo tra Capri, Sorrento e Positano, c’ero già stato posti meravigliosi”, ha concluso nel filmato. Già prima di questi video di lui e Gemma Galgani insieme si erano perse le tracce. Quando su UeD è calato il sipario per la consueta pausa estiva i due avevano continuato a frequentarsi fuori dallo ... Leggi su caffeinamagazine

