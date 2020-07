La vendetta di sinistra e M5s: il Senato manda a processo Salvini: 149 sì e 141 no (Di giovedì 30 luglio 2020) Matteo Salvini va a processo per il caso Open Arms. Il Senato ha accolto la richiesta di autorizzazione a procedere del Tribunale dei ministri con 149 voti favorevoli, 141 contrari e un astenuto. Prima del voto, il leader della Lega, che all'epoca dei fatti era ministro dell'Interno, nel suo intervento ha detto: "Grazie a tutti coloro che mi manderanno a processo perché mi fate un gran regalo, io a differenza di tanti, in quel Tribunale, ci vado a testa alta e con la schiena dritta". Salvini, infatti, ha sempre rivendicato la sua politica dei porti chiusi. E, soprattutto in questi giorni, l'ex ministro ha gioco facile per dimostrare che quella era l'unico modo giusto di agire se non si vuole che le coste italiane, e in particolare quelle siciliane, debbano affrontare un'autentica invasione. ... Leggi su iltempo

Non ho bisogno di dirlo a M5s e Salvini, magari ho bisogno di dirlo a quella parte della sinistra che hanno sostenuto che noi eravamo la brutta copia della destra quando andavamo a raccogliere in mare ...

