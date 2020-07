Arredi Scolastici: Irrisolto il Problema Dello Smaltimento Banchi (Di giovedì 30 luglio 2020) Ci sono ancora molte questioni da affrontare per la prossima riapertura delle scuole. Tra queste gli Arredi Scolastici e il Problema Dello Smaltimento Banchi. Sul tema il bando riporta: “Quale servizio aggiuntivo – se offerto dall’operatore economico – il ritiro di Banchi usati e/o sedute usate, regolarmente disinventariati perché ‘fuori uso’, e relativo conferimento adimpianti di recupero o Smaltimento, ferma la tracciabilità delsuddetto conferimento“. Il Problema sorge nel momento in cui l’operatore non offre il servizio. Come verranno smaltiti i Banchi, in questo caso? Mario Rusconi, presidente dell’Associazione nazionale ... Leggi su youreduaction

mxxma : @natolibero68 @ilconterosso1 @AzzolinaLucia C'è una questione preliminare che pochi si sono posti. La domanda di ba… - HQ__HarleyQuinn : @pirodda46 @OliviaNiolu @CottarelliCPI Ti ricordo la legge sull'autonomia L'Azzolina mette a disposizione dei sol… - partenopeoswiss : RT @comunerimini: #Rimini La nuova scuola Montessori come modello di scuola post covid. Arredi scolastici finalizzati ad innovare la didatt… - comunerimini : #Rimini La nuova scuola Montessori come modello di scuola post covid. Arredi scolastici finalizzati ad innovare la… - mattweuu : RT @aledenicola: Dicono i produttori italiani di arredi scolastici sul bando per i banchi a rotelle: “non partecipiamo, chi ha scritto il b… -