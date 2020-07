‘Amici di Maria De Filippi’, è riscoppiato l’amore tra due ex protagonisti del talent? Ecco tutti gli indizi! (Di giovedì 30 luglio 2020) Nelle ultime ore non si fa che parlare di un possibile ritorno di fiamma tra Alberto Urso e Valentina Vernia. Il tenore, vincitore della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi, sembra infatti essersi riavvicinato alla ballerina conosciuto proprio all’interno della scuola più spiata d’Italia. A dirlo con (quasi) certezza sono i fan più appassionati del cantante e in generale della coppia che, tenendo sempre monitorati i profili social dei loro beniamini, hanno notato e ci hanno segnalato più di un indizio che confermerebbe l’ipotesi del riavvicinamento. Per prima cosa nelle scorse ore Alberto si è recato in un centro a fare fisioterapia e da un video condiviso da Valentina su TikTok appare chiaro che lei fosse proprio lì fuori dalla sala ad aspettarlo. Secondo poi, la danzatrice ha postato una foto davanti ... Leggi su isaechia

