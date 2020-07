Agnello: al via lavori per ‘Piazza Giardino’ Giustiniana (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma – “Iniziano i lavori per la realizzazione dell’opera pubblica n. 15 del Pru Labaro-Prima Porta detta ‘Piazza Giardino via Giustiniana’, nel Municipio XV. Era il 10 ottobre 2019 quando la commissione capitolina lavori pubblici ha affrontato l’argomento con il dipartimento Simu dopo aver dato impulso ed indirizzo politico facendo stanziare 459.253,74 euro nella variazione di bilancio del giugno 2019 per la realizzazione della piazza”. Lo scrive su Facebook la presidente della commissione lavori pubblici di Roma Capitale, Alessandra Agnello (M5S). “Finita la gara e aggiudicati i lavori per la somma di 224.335,96 euro, lo scorso 27 luglio l’area e’ stata consegnata all’impresa. Si tratta di un’opera attesa da anni ... Leggi su romadailynews

Due chilometri di guardrail per rendere più sicuro il transito lungo la strada del colle dell'Agnello

Due chilometri di guardrail per rendere più sicuro il transito lungo la provinciale del colle dell’Agnello, la strada dell’alta valle Varaita che collega Pontechianale al confine con il Queyras. Con i ...

Al via la rassegna “Cal’a Cinema” proiezioni nella Caletta genovesi

ARBATAX. Giovedì alle 21 avrà inizio l’ottava edizione della rassegna “Cal’a Cinema” che si concluderà sabato 1 agosto. Le tre proiezioni si terranno nella Caletta genovesi, con lo schermo allestito..

