Roma, Adani: “Inferiore solo alla Juventus, che fallimento il quinto posto così” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “La rosa della Roma è inferiore solamente a quella della Roma. Puoi arrivare quinta, ma non staccata di 10-12 punti, è questo il fallimento della squadra giallorossa”. Questo il commento dell’opinionista di Sky Sport, Daniele Adani, nel corso del match tra Torino e Roma, valevole per la trentasettesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. La squadra allenata da Paulo Fonseca, in caso di vittoria, blinderebbe matematicamente il quinto posto. Leggi su sportface

