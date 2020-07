Il parcheggio costa caro: quali sono le città col prezzo più alto? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nelle grandi città spesso ci lamentiamo di non trovare parcheggio, ma una volta trovato il rischio è di rimanere scioccati di fronte ai costi per la sosta delle auto. Il portafogli potrebbe ... Leggi su corrieredellosport

claudiomio : Settembre in Costa Smeralda! Villa con piscina; 5 camere x 10 persone; 4 bagni; giardino e parcheggio; terrazze e a… - katya77474537 : @DeVerdinis Lamezia Terme centrale fino a rosarno! X un costo di 6€!comodissimo!lo consiglio se non si vuole viaggi… - gloriadonati17 : @CellesiLuca @susi_pie Ma so scemi ??? Comunque disegnare un parcheggio non costa molto .... oltre l’idea ?? - kobaino : RT @pitto: @enzomazza Ed i greci dicono anche di non andarci perché è ridicolo pagare per stare in spiaggia. A Sperlonga (senza scomodare l… - pitto : @enzomazza Ed i greci dicono anche di non andarci perché è ridicolo pagare per stare in spiaggia. A Sperlonga (senz… -