Il caldo africano avvolge l'Italia: picchi fino a 40 gradi. Venerdì 10 città con bollino rosso (Di mercoledì 29 luglio 2020) L’anticiclone africano avvolge l’Italia: ci troviamo di fronte alla prima vera ondata di caldo proveniente dal Nord Africa. La colonnina di mercurio è destinata ad aumentare vertiginosamente nei prossimi giorni.L’Ansa sottolinea che l’ondata di caldo africano porterà le temperature fino a 40 gradi e che, secondo il bollettino del Ministero della Salute aggiornato a oggi, saranno dieci le città con bollino rosso nella giornata di Venerdì 31 luglio. L’allerta scatta a Roma, Bologna, Torino, Firenze, Campobasso, Pescara, Rieti, Frosinone, Bolzano e Perugia. Per queste ultime due città bollino ... Leggi su huffingtonpost

