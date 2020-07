FOTO | Napoli ricorda Luciano De Crescenzo, una targa in vicoletto Belledonne (Di mercoledì 29 luglio 2020) NAPOLI – “C’e’ una continuita’ nel ricordo per dare forza a un legame senza tempo che c’e’ tra la citta’ di Napoli e Luciano De Crescenzo”. Cosi’ il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ieri in vicoletto Belledonne, nello scoprire la targa in ricordo del “professore” scomparso a Roma il 18 luglio del 2019. La targa nel quartiere di Chiaia e’ solo il primo dei tributi con cui la citta’ intende ricordare lo scrittore, regista, attore e conduttore televisivo. A ottobre, in deroga al limite dei dieci anni dalla morte, ha annunciato il sindaco, ci sara’ l’intitolazione di una strada “perche’ in alcuni casi ci puo’ essere l’eccezione”. Per la figlia di De Crescenzo, Paola, presente alla cerimonia, quella compiuta e’ “l’ennesima dimostrazione di affetto da parte della citta’”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: FOTO | Napoli ricorda Luciano De Crescenzo, una targa in vicoletto Belledonne Vacanze pandemiche, distanti ma rilassati se la scelta è la montagna Stefano Accorsi testimonial in Emilia-Romagna, Fdi protesta: “Potevate dirlo che costa 300mila euro” Orso fuggitivo M49, l’appello del ministro Costa: “Non uccidetelo” L’appello dell’ex compagna di studi: “Quello di Adalgisa è femminicidio, non un tragico evento” La mamma coraggio: “Mio figlio è in comunità con il padre denunciato per violenza” Leggi su dire

Inter : ??? | MATCH REPORT #DAmbrosio ? #Lautaro, 3? punti nell'ultima sfida casalinga: il racconto di #InterNapoli minuto… - Inter : ?? | FOTOGALLERY L'esordio (vincente) della Maglia Home 2?0?/2?1?: tutte le foto più belle di #InterNapoli Guarda… - DiMarzio : Le prime immagini della nuova divisa nerazzurra indossata in occasione di #InterNapoli - marilia1sca : RT @italiano705: @marilia1sca Buongiorno Maria, oggi sono riuscita a fare una foto diversa. La certosa,di San Martino vista dall molo Bever… - italiano705 : @marilia1sca Buongiorno Maria, oggi sono riuscita a fare una foto diversa. La certosa,di San Martino vista dall mol… -