Bce, banche: stop al pagamento dei dividendi per tutto il 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Precisando che la misura è temporanea ed eccezionale, l'organismo di vigilanza ha spiegato che questa raccomandazione vuole preservare la capacità delle banche di assorbire le perdite e sostenere l'economia Leggi su firenzepost

Roma, 29 lug. (askanews) - UniCredit, a seguito della raccomandazione della Bce, conferma che non pagherà dividendi e non effettuerà riacquisti di azioni proprie nel 2020. Tale iniziativa, fa sapere l ...A causa dell’emergenza coronavirus, la Banca Centrale Europea ha diramato consigli per preservare il capitale degli istituti di credito durante la crisi Alla luce delle incertezze aperte dalla crisi c ...