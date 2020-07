Antonella Elia schiaffeggia Pietro. Che succede a Temptation Island? - (Di mercoledì 29 luglio 2020) Novella Toloni Antonella e Pietro sono stati i protagonisti della quinta puntata di Temptation Island. Tra accuse e offese, al falò finale sono volati anche gli schiaffi e la rottura tra i due sembra sempre più concreta Non c'è dubbio: il falò di confronto finale tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane era il più atteso. La realtà, però, è andata oltre le aspettative dei telespettatori. L'incontro tra i due fidanzati è stato gelido, quasi imbarazzante, ma dopo la visione dei primi video la situazione si è scaldata e tra insulti e offese è volato anche uno schiaffo. La bagarre è proseguita poi sui social network, dove il popolo del web si è schierato al fianco della ... Leggi su ilgiornale

