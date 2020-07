Villa San Giovanni, Reggio Calabria e Messina sotto osservazione con la citizen science (Di martedì 28 luglio 2020) Prosegue la campagna di monitoraggio della qualità dell’aria a Villa San Giovanni (RC), Reggio Calabria e Messina da parte dell’associazione ambientalista “SAVE YOUR GLOBE” in collaborazione con altre associazioni del territorio. In occasione della “Giornata Mondiale della tutela delle risorse naturali” che si celebra il 28 luglio, si espande il progetto “W – Villa Vuole Vivere” da Villa San Giovanni a Reggio Calabria e Messina. Dopo l’installazione delle prime centraline elettriche di monitoraggio delle polveri sottili (PM10 e PM2.5) nell’ambito del progetto di “citizen science” che ... Leggi su laprimapagina

LiaCapizzi : Alex Zanardi trasferito da Villa Beretta al San Raffaele di Milano nel reparto di terapia intensiva. Condizioni in… - pianainforma : Salviamo l'ASP di Villa San Giovanni - - san_crau : La polemica non è sulla villa di Bocelli ma sul fatto che lui ha dichiarato di aver violato il lockdown perché alla… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Villa San Giovanni(RC). Pubblicato l’avviso per l’assegnazione dei voucher per i centri estivi)… - valentinadigrav : RT @LaStampa: L’atleta paralimpico è stato portato in ambulanza nel nosocomio milanese mentre stava affrontando la riabilitazione a Villa B… -

Ultime Notizie dalla rete : Villa San Villa San Giovanni, centri estivi. Arrivano i voucher alle famiglie per i minori di età compresa tra 3 e 14 anni Il Reggino Verso Rock in the Casbah e Bravo Jazz 2020: riascolta l'intervista a Larry Camarda e Simone Parisi su Radio Onda Ligure (Audio)

Il 2020 è un anno a dir particolare per il mondo degli eventi e per la musica live. Rock in the Casbah e Bravo Jazz, eventi cardine per l'estate sanremese, non fanno eccezione e per quest'anno dovrann ...

Porto San Giorgio: “Notte dei desideri” flash mob luminoso e mostra collettiva "Vie di Fuga”

2' di lettura 28/07/2020 - Venerdì 31 luglio luci, spettacoli e cultura caratterizzeranno la lunga ed emozionante serata sulla costa marchigiana Per il quinto anno consecutivo la Regione Marche avrà l ...

Il 2020 è un anno a dir particolare per il mondo degli eventi e per la musica live. Rock in the Casbah e Bravo Jazz, eventi cardine per l'estate sanremese, non fanno eccezione e per quest'anno dovrann ...2' di lettura 28/07/2020 - Venerdì 31 luglio luci, spettacoli e cultura caratterizzeranno la lunga ed emozionante serata sulla costa marchigiana Per il quinto anno consecutivo la Regione Marche avrà l ...