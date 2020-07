Tivoli, 23enne muore dopo essere rimasto infilzato in una recinzione: fuggiva per non pagare il conto al ristorante (Di martedì 28 luglio 2020) Un ragazzo di 23 anni è morto dopo essere rimasto infilzato in una recinzione, scavalcata per fuggire dal ristorante dove stava cenando con degli amici e a cui il gruppo aveva deciso di non pagare il conto. Si chiamava Giuliano Bergamini ed era originario di Guidonia. Il giovane, che lascia una bambina di tre anni, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Tivoli con una grave ferita alla gamba la scorsa settimana, per poi essere trasferito al San Camillo di Roma, ospedale dove è avvenuto il decesso per setticemia sabato 25 luglio. A seguito della denuncia del padre del ragazzo, il quale mette in discussione l’operato dei medici, la procura ha aperto un’inchiesta con ... Leggi su tpi

Tivoli 23enne Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tivoli 23enne