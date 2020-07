Shoah, Mattarella consegna al sopravvissuto ad Auschwitz Sami Modiano l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce: “Grande emozione” (Di martedì 28 luglio 2020) “Avevo 14 anni e i miei occhi hanno visto cose orribili. Sono stato l’unico della mia famiglia a sopravvivere e per lunghi anni mi sono sempre chiesto il perché. L’ho capito solo nel 2005, quando ho deciso di rompere il silenzio e di parlare della mia esperienza di Auschwitz ai ragazzi. Sono stato scelto per dare testimonianza”. Sono le parole di Sami Modiano, ebreo deportato ad Auschwitz e sopravvissuto alla prigionia, pronunciate al Quirinale di fronte a Sergio Mattarella, che questa mattina gli ha consegnato l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce al Merito della Repubblica Italiana conferitagli lo scorso 18 luglio. Erano presenti all’incontro Riccardo Di Segni e Ruth ... Leggi su ilfattoquotidiano

