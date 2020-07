Serie B, 37esima giornata. Il Pordenone è aritmeticamente quarto (Di martedì 28 luglio 2020) Emozioni a non finire nella penultima giornata di Serie B . Con Benevento , i giallorossi cadono in casa 1-0 con il Chievo ; i Clivensi entrano in zona play-off, e Crotone , 1-0 sul Frosinone , già ... Leggi su quotidiano

SkyTG24 : Serie A, le probabili formazioni della 37esima giornata. FOTO - news24_napoli : Sky o DAZN? La programmazione tv della 37esima giornata di Serie A… - zazoomblog : Serie BKT 37esima giornata tredicesimo risultato utile del Crotone contro il Frosinone poco incisivo per avere la m… - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: #SerieB, i risultati della 37esima giornata - filadelfo72 : Calcio Serie A 37esima giornata, lotta per secondo posto e ultima piazza retrocessione -