Morta Gisèle Halimi | avvocato e femminista francese | aveva 93 anni

È scomparsa all'età di 93 anni Gisèle Halimi. avvocato, femminista ed ex deputata, ha combattuto per i diritti delle donne e per la legge sull'aborto Una triste notizia arriva dalla Francia: è scomparsa, all'età di 93 anni, l'avvocato Gisèle Halimi. Nota femminista ed ex deputata, ha combattuto tutta la vita per la parità di genere

E' morta l'intellettuale franco-tunisina Gisèle Halimi, l'avvocato femminista di Sartre e de Beauvoir. Aveva 93 anni, appoggiò il Front de Libération Nationale e divenne militante della rivolta antofrancese per l'indipendenza

