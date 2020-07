Laura Torrisi oggi sensuale con l’uva in mano, da mordere: le “zizze italiane”… «Pura ispirazione» (Di martedì 28 luglio 2020) Proprio mentre va in onda Una moglie bellissima il profilo Instagram di Laura Torrisi viene inondato di complimenti e manifestazioni d’affetto calorosissime: oggi come ieri l’attrice – siciliana di nascita, toscana d’adozione – scatena emozioni indescrivibili ad ogni frame o post social che sia. Come l’ultimo, per esempio, in cui sensualissima e ironica fornisce una fotografia di vita quotidiana, in cui l’apparenza di Instagram si scontra necessariamente con la realtà. Piuttosto ‘pratica’, Laura d’altronde non manca mai di condurre i followers nella sua normalità. Leggi anche >> Manuela Arcuri ‘statua’ in costume, sirenetta di Copenaghen sullo scoglio è tanta: «La vera ... Leggi su urbanpost

