È morto l’attore Gianrico Tedeschi (Di martedì 28 luglio 2020) L’attore Gianrico Tedeschi è morto a 100 anni. Decano del teatro italiano, volto caro al grande pubblico grazie al varietà e alla pubblicità in tv con Carosello, è morto la notte scorsa nella sua casa di Crabbia di Pettenasco, sul lago d’Orta. Era nato a Milano nel 1920 e aveva iniziato a fare l’attore nella seconda metà degli anni Quaranta, dopo essere tornato da un campo di prigionia nazista in cui era stato portato a causa del suo rifiuto di aderire alla Repubblica di Salò, in seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943. Tedeschi fu attore di teatro, televisione e cinema, e lavorò tra gli altri con Giorgio Strehler, Garinei e Giovannini, Roberto Rossellini e Mario Monicelli, e ancora quattro anni fa recitava ... Leggi su linkiesta

