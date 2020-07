Cuphead: in arrivo su PS4? (Di martedì 28 luglio 2020) Su internet sono trapelati alcuni screen che confermerebbero l’arrivo di Cuphead, il punitivo e irresistibile platform di Studio MDHR,su PS4 Finalmente, sembrerebbe proprio che il punitivo e irresistibile Cuphead, sia in arrivo su PS4. A confermarlo gli elenchi dei prossimi titoli apparsi sui PlayStation Store internazionali nel corso di ieri pomeriggio. Il celebre platform retrò di Studio MDHR potrebbe fare capolino sull’attuale console Sony ma resta ancora da attendere un annuncio ufficiale in merito. Ecco la prova che confermerebbe l’arrivo di Cuphead su PS4 Come notato da un utente su Twitter, il logo di Cuphead è comparso a sorpresa nella sezione Nuovi giochi del PlayStation ... Leggi su tuttotek

