Anteprima Pordenone Blues Festival con ENRICO CRIVELLARO e WILLY MAZZER (Di martedì 28 luglio 2020) Tornano i live a tinte Blues: protagonisti dell’Anteprima Pordenone Blues Festival saranno ENRICO CRIVELLARO e WILLY MAZZER, in concerto il 2 agosto 2020 presso il Piazzale della Puppa di Piancavallo (PN).Un evento speciale, ad ingresso gratuito, che vede la riunione di due grandi della musica Blues in Italia e non solo: ENRICO CRIVELLARO, considerato uno dei più interessanti chitarristi nella scena di Blues contemporanea mondiale dalla tecnica stellare, il un feeling ipnotico e WILLY MAZZERuno dei grandi dell’armonica in Italia e non solo. La raffinata ed esplosiva chitarra di ENRICO è ... Leggi su udine20

Quando ci vuole, ci vuole. Mai simbolo di Pordenonelegge, che pure ogni anno si diverte a provocare, è stato più adatto al mood del momento: una mano in un guanto giallo, colore del festival, che fa l ...

Si parte il 16 settembre, serata conclusiva il 20: si irradia in 7 centri della provincia di Pordenone, ma anche sul web con una eccezionale proposta streaming degli appuntamenti in cartellone PORDENO ...

