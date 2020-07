“Andrea Bocelli, che scandalo: tolta la cittadinanza”: ma era una bufala (Di martedì 28 luglio 2020) Andrea Bocelli finito nel mirino per le dichiarazioni di negazionismo sul Covid-19. Cittadinanza ritirata dal Comune di Bugliano, ma è tutta una bufala Le dichiarazioni di ieri di Andrea Bocelli continuano a fare scalpore. Il tenore ha espresso forti perplessità sull’esistenza del Covid-19 e, non contento, ha pure dichiarato di aver violato i Dpcm sul lockdown. Parole forti che hanno creato numerose polemiche nel mondo della polemica e nella comunità scientifica, ancora in lotta con il virus, più presente che mai in Italia. Sono arrivati anche i primi provvedimenti nei confronti del tenore. Il Comune di Bugliano gli ha infatti ritirato la cittadinanza onoraria, con tanto di nota firmata dal sindaco, il Dott. Fabio Buggiani. Il primo cittadino della località non ha affatto gradito le parole del ... Leggi su bloglive

